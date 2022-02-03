Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды на 2 февраля

06:43 02 Февраль Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня, 2 февраля на большей части территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Сухо будет только в некоторых северных и центральных областях.
 
На юге и в центре Украины возможен туман, местами видимость снизится до 100-200 м. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха  днем 0...+3 °С.

В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха  днем 0...+3 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха  днем 0...+3 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха  днем -2...+1 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха  днем 0…+3 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.

В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.