Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды на 2 февраля

По информации синоптиков, сегодня, 2 февраля на большей части территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Сухо будет только в некоторых северных и центральных областях.
На юге и в центре Украины возможен туман, местами видимость снизится до 100-200 м. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0…+3 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0…+3 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
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