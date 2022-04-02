Дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 6 июля

По информации синоптиков, сегодня, 6 июля в центральных, южных и восточных областях ожидаются шквальные ветры, ливни и грозы.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +28...+31 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Сумской областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.
В Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +25...+28 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +25...+28 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +28...+31 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Сумской областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.
В Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +25...+28 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +25...+28 °С.
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