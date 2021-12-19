Дожди принесут в Украину похолодание, - прогноз погоды на 28 ноября

08:35 28 Ноябрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 28 ноября, Украину ожидает прохладная и дождливая погода. Однако, в некоторых областях сквозь облака еще будет просматриваться солнце. Температура воздуха заметно понизится до +5...+10 градусов. Тепло еще сохранится на крайнем юге страны: в Одесской, Херсонской областях и Крыму будет +11...+13 градусов.

Погода в регионах:

В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На Востоке наоборот будет сухо и солнечно, но также прохладно – +6...+9 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +7…+10 градусов. На Юге – осадки, там следует ожидать небольшого потепления +11…+13 градусов.

В Киеве в воскресенье ожидается солнечная погода и до +8…+10 градусов.

Погода в городах Украины 28 ноября:

  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +6...+8
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +6...+8
  • Житомир – +7...+9
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +7...+9
  • Чернигов – +7...+9
  • Суммы – +6...+8
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +8...+10
  • Запорожье – +10...+12
  • Донецк – +7...+9
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +6...+8
  • Киев – +8...+10

Прогноз погоды на 28 ноября от Укргидрометцентра.