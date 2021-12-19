Дожди принесут в Украину похолодание, - прогноз погоды на 28 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 28 ноября, Украину ожидает прохладная и дождливая погода. Однако, в некоторых областях сквозь облака еще будет просматриваться солнце. Температура воздуха заметно понизится до +5...+10 градусов. Тепло еще сохранится на крайнем юге страны: в Одесской, Херсонской областях и Крыму будет +11...+13 градусов.
Погода в регионах:
В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На Востоке наоборот будет сухо и солнечно, но также прохладно – +6...+9 градусов.
В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +7…+10 градусов. На Юге – осадки, там следует ожидать небольшого потепления +11…+13 градусов.
В Киеве в воскресенье ожидается солнечная погода и до +8…+10 градусов.
Погода в городах Украины 28 ноября:
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +7...+9
- Винница – +7...+9
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +7...+9
- Чернигов – +7...+9
- Суммы – +6...+8
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +6...+8
- Харьков – +6...+8
- Киев – +8...+10
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