Дожди принесут в Украину похолодание, - прогноз погоды на 28 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 28 ноября, Украину ожидает прохладная и дождливая погода. Однако, в некоторых областях сквозь облака еще будет просматриваться солнце. Температура воздуха заметно понизится до +5...+10 градусов. Тепло еще сохранится на крайнем юге страны: в Одесской, Херсонской областях и Крыму будет +11...+13 градусов.

Погода в регионах:

В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На Востоке наоборот будет сухо и солнечно, но также прохладно – +6...+9 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +7…+10 градусов. На Юге – осадки, там следует ожидать небольшого потепления +11…+13 градусов.

В Киеве в воскресенье ожидается солнечная погода и до +8…+10 градусов.

Погода в городах Украины 28 ноября: