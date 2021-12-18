Дожди и незначительное похолодание: погода в Украине на 2 апреля

06:16 02 Апрель Киев, Украина

По данным синоптиков, температура воздуха по всей Украине понизится, в большинстве регионов пройдут дожди, на Закарпатье - ливни.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.



В Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +11...+14 °С.



В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +7...+10 °С.



В Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +8...+11 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, ливень. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +9...+12 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +9...+12 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.



В Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.



В Херсонской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +9...+12 °С.



Солнце взойдет в 6:31, а зайдет в 19:31. Долгота дня составит 13 ч 0 мин.