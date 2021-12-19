Дожди и мокрый снег: погода на 17 марта

Метеорологи предупреждают, что в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и мокрый снег, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможны снегопады.
В центральных регионах будет наблюдаться туман, видимость снизится до 500-600 м, сообщает Гидрометцентр.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Полтавской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Днепропетровской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Волынской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Сумской и Киевской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
Солнце взойдет в 6:06, а зайдет в 18:05. Долгота дня составит 11 ч 59 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Полтавской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Днепропетровской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Волынской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Сумской и Киевской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
Солнце взойдет в 6:06, а зайдет в 18:05. Долгота дня составит 11 ч 59 мин.
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