Дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 27 апреля

06:12 27 Апрель Киев, Украина

По данным Гидрометцентра, на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами, в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях без осадков.



В западных, северных и центральных областях ночью ожидаются заморозки.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.



В Черкасской области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.



В Полтавской области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.



В Ровненской и Волынской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +10...+12 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +11...+13 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.



В Черниговской области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.



В Сумской области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.



В Киевской области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.



В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.



В Херсонской облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.



В Николаевской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.



В Одесской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.



Солнце взойдет в 5:44, а зайдет в 20:13. Долгота дня составит 14 ч. 29 мин.