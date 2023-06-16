Дожди и грозы: прогноз погоды на 16 июня в Украине

В пятницу, 16 июня, погода в различных регионах Украины будет разнообразной, с преобладанием дождей и гроз. Согласно информации, предоставленной Укргидрометцентром, местами ожидаются осадки, а температура воздуха поднимется до +28°.
На западе страны прогнозируются дожди, а также местами возможны грозы. В ночное время температура составит от 10 до 15° тепла, а днем ожидается +18-23°. В Карпатах на высокогорье прогнозируется прохладная погода с ночной температурой +6-11° и дневной +12-15°.
На остальной территории Украины осадки не ожидаются, за исключением небольшого дождя и грозы в течение дня на юго-востоке страны, а также в Житомирской и Винницкой областях. Ночью температура составит +13-18°, а днем большинство регионов ожидается от +23° до +28°.
В Киеве и его окрестностях не прогнозируются осадки, ожидается переменная облачность. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что погода в Украине в пятницу будет разнообразной, с дождями, грозами и возможными сильными ливнями, особенно в западных областях. Туристам, направляющимся в горы, стоит учесть эту информацию.
Восточные регионы и Приазовье также могут ожидать локальные дожди, в то время как на остальной территории погода будет сухой с прояснениями.
На западе страны прогнозируются дожди, а также местами возможны грозы. В ночное время температура составит от 10 до 15° тепла, а днем ожидается +18-23°. В Карпатах на высокогорье прогнозируется прохладная погода с ночной температурой +6-11° и дневной +12-15°.
На остальной территории Украины осадки не ожидаются, за исключением небольшого дождя и грозы в течение дня на юго-востоке страны, а также в Житомирской и Винницкой областях. Ночью температура составит +13-18°, а днем большинство регионов ожидается от +23° до +28°.
В Киеве и его окрестностях не прогнозируются осадки, ожидается переменная облачность. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что погода в Украине в пятницу будет разнообразной, с дождями, грозами и возможными сильными ливнями, особенно в западных областях. Туристам, направляющимся в горы, стоит учесть эту информацию.
Восточные регионы и Приазовье также могут ожидать локальные дожди, в то время как на остальной территории погода будет сухой с прояснениями.
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