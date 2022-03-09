Дожди и грозы не отступают

10 июня в стране будет наблюдаться переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы и даже небольшой град. На севере и востоке страны высокая вероятность плотного утреннего тумана.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +21...+24 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.
В Луганской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.
В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15, днем +24…+27 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +19...+22 °С.
Солнце взойдет в 4:46, а зайдет в 21:08. Долгота дня составит 16 ч 22 мин.
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