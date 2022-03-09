Дожди и грозы не отступают

06:08 10 Июнь Киев, Украина





Центральный регион Украины 10 июня в стране будет наблюдаться переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы и даже небольшой град . На севере и востоке страны высокая вероятность плотного утреннего тумана.



В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.



В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +21...+24 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.



В Луганской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.



В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15, днем +24…+27 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.



В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +19...+22 °С.



Солнце взойдет в 4:46, а зайдет в 21:08. Долгота дня составит 16 ч 22 мин.