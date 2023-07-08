Дожди и грозы на востоке и юге Украины. Погода на выходные 8-9 июля 2023

По прогнозу синоптиков, на выходных на западе и севере Украины погода сохранится устойчивой и комфортной. А вот на востоке и юге страны ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра. Как утешение – это принесет долгожданную прохладу.

Суббота, 8 июля:

В западных областях под влиянием восточной периферии антициклона, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днём +21…+26 °С.

В северной части страны местами пройдут грозовые дожди, в Киевской области без существенных осадков. Ветер северный, 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных областях неустойчивая погода. Кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +27…+32 °С.

В южной половине ожидаются дожди с грозами, днём в Запорожской, Херсонской областях и Крыму сильные ливни, град и шквалы 19 – 24 м/с. Ветер северный, 5 – 10 м/с, в Одесской и Николаевской областях днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +18…+23 °С, днём +28…+33 °С.

В восточных областях под влиянием малоподвижного фронта ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди с грозами, днём местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 17 – 22 м/с. Температура воздуха составит ночью +18…+23 °С, днём +28…+33 °С.

Воскресенье, 9 июля:

В западных областях переменная облачность, без осадков; в Карпатах и на Прикарпатье днём кратковременные дожди с грозами, местами град. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 °С, днём +23…+28 °С.

В северной части Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +23…+28 °С.

В центральных областях ночью ожидаются местами грозовые дожди, днём без существенных осадков. Ветер северный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +24…+29 °С.

В южных областях ночью местами пройдут дожди с грозами; днём в Крыму грозовые дожди, на остальной части региона без осадков. Ветер северный, 7 – 12 м/с, днём отдельные порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +25…+30 °С.

В восточной половине облачная погода. Дожди, местами значительные. Отдельные грозы. Ветер северный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +20…+25 °С.