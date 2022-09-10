Дожди, холодно и ветрено: погода в Украине на выходные, 10-11 сентября

По прогнозам Укргидрометцентра 10-11 сентября в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и на севере Одесской и Николаевской областей пройдут сильные дожди, местами с грозами и порывами ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Какой будет погода 10 сентября

На западе Украины 10 сентября, в субботу пройдут сильные дожди. Средняя температура воздуха ночью ожидается от +10 до +13, на Закарпатье — до +15. Днем от +15 до +19.

На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской области, а в Херсонской и в Крыму будет без осадков. Ночью ожидается от +12 до +16, днем — от +20 до +24.

В восточных областях Украины будет сухо, но местами холодно. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура ночью будет от +4 до +6, днем — от +16 до +18.

На севере страны в субботу будет дождливо и ветрено. В Сумской, Черниговской и Полтавской областях температура ночью будет от +4 до +6, в Киевской области немного выше — от +9 до +11. Днем здесь будет от +15 до +17.

В Киеве 10 сентября будет идти дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 13-15°.

Какой будет погода в Украине 11 сентября

В западных областях в воскресенье существенных перемен погоды не ожидается. Только ночью будет холоднее — ожидается в среднем от +8 до +12 тепла.

В этот день дожди придут на юг Украины. Помимо Одесской и Николаевской области их ожидают в Херсонской области и в Крыму. Средняя температура ночью от + 12 до +17, днем — от +19 до +22.

На востоке Украины будет без осадков. Днем от +15 до +19, ночью — от +5 до +10.

В северных областях будет немного теплее, хотя дожди и не прекратятся. Днем от +12 до +16, ночью — от +7 до +12.

В столице погода также будет дождливой. Температура ночью 10-12°, днем 14-16°.