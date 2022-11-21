Дождь и мокрый снег: погода в Украине 21 ноября

07:32 21 ноября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах везде, кроме южных и юго-восточных регионов, гололедица.
 
Ветер преимущественно северо-восточный, в южных и восточных областях южный, 3-8 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Черкасской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.

В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Хмельницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.

В Черновицкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.

Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.

В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.

В Николаевской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1…+1 °С.