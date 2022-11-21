Дождь и мокрый снег: погода в Украине 21 ноября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах везде, кроме южных и юго-восточных регионов, гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, в южных и восточных областях южный, 3-8 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1…+1 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1…+1 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии