До конца недели Украину накроют сильные морозы

11:52 02 февраля Киев, Украина





Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.



По его данным, сегодня в Украине местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Температура воздуха днем составит -1...+4 °С, а в южных областях воздух прогреется до +2...+7 °С. В Карпатах ожидается самая низкая температура , ночью температура опустится до -16°, на остальной территории ожидается до -10°.Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.По его данным, сегодня в Украине местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Температура воздуха днем составит -1...+4 °С, а в южных областях воздух прогреется до +2...+7 °С.

Погода 3 февраля

В пятницу в Украине сохранится облачная погода с небольшими осадками преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах страны будет гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в западной части северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...+1 °С, днем -2...+3 °С, в южной части +2...+7 °С.