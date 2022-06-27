До +33 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 27 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 27 июня на большей части территории Украины без осадков. Температура воздуха поднимется до +33 градусов.
В Винницкой области, а также части южных и западных областей местами могут пройти небольшие кратковременные дожди. На полуострове Крым днем небольшие дожди.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы ветра до 15-20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем до +29 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем до +29 °С.
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