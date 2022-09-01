До +34: погода в Украине на 29 августа

07:00 29 августа Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра , сегодня в большинстве областей Украины будет солнечная и жаркая погода . Кратковременные дожди ожидаются лишь в западных регионах, а также в Житомирской области.

На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.



В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.



В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +29...+31 °С.



В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.



В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.



В Волынской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+27 °С.



В Ровненской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.



В Тернопольской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+29 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+29 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +29...+31 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.



В Сумской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +28...+30 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +28...+30 °С.



В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.



В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +33...+35 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.



В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +33...+35 °С.



В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.



В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.



В Киеве ясно, без осадков. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха +31…+32 °С.