До +34: погода в Украине на 29 августа

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украины будет солнечная и жаркая погода. Кратковременные дожди ожидаются лишь в западных регионах, а также в Житомирской области.
На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +29...+31 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+27 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+29 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+29 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +29...+31 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +28...+30 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +28...+30 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +33...+35 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +33...+35 °С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха +31…+32 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +29...+31 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+27 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+28 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+29 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+29 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +29...+31 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +28...+30 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +28...+30 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +33...+35 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+33 °С.
В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +33...+35 °С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+34 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+32 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха +31…+32 °С.
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