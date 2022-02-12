Днем тепло до +7°C, по ночам до -9, - прогноз погоды на 12 февраля

В этом году февраль не оправдывает пока своего украинского названия – лютый. Погода в основном преобладает теплая. По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 12 февраля, ожидается теплая погода с осадками в отдельных регионах: на севере и востоке страны возможен мокрый снег.

Так, на западе страны в ночные часы суток прогнозируются снег и мокрый снег, температура будет колебаться около +2°C. Днем без осадков, температура повысится до +4°C.

В Житомирской области ночью ожидается мокрый снег, в Киевской, Черниговской и Сумской областях осадки прогнозируются в течение суток. Дневная температура будет колебаться от 0 до +2°C.

Мокрый снег ожидается и в восточных, и кое-где в центральных областях. Температура днем поднимется до +4°C.

Теплее всего в субботу будет на юге. Погода ожидается малооблачной, до +7°C.