Четверг будет дождливым и холодным

06:11 03 Июнь Киев, Украина





Центральный регион Украины Шквальный ветер с порывами до 16 м/с. принесет в Украину значительное снижение температуры, ночью столбики термометров опустятся до +7°С. В стране продолжит господствовать пасмурная и дождливая погода, исключением могут стать только западные регионы.



В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +15...+18 °С.



В Полтавской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +16...+19 °С.



В Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +13...+16 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +17...+20 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +18...+21 °С.



В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +16...+19 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +18...+21 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Донецкой и Луганской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +15...+18 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +17...+20 °С.



В Николаевской и Херсонской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +14...+17 °С.



В Запорожской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +17...+20 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +15...+18 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +16...+19 °С.



Солнце взойдет в 04:50, а зайдет в 21:02. Долгота дня составит 16 ч 12 мин.