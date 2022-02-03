Без существенных осадков: прогноз погоды в Украине на 1 февраля

По данным синоптиков, сегодня в Украине без существенных осадков, мокрый снег ожидается только в Закарпатской области.
Синоптики предупреждают, что во всех регионах, за исключением Херсонской области и Крыма, возможна гололедица. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Волынской и Ровненской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха °С, днем -2...+1 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3…0 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0…+3 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Волынской и Ровненской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха °С, днем -2...+1 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3…0 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0…+3 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
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