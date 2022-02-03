Без существенных осадков: прогноз погоды в Украине на 1 февраля

06:37 01 Февраль Киев, Украина

По данным синоптиков, сегодня в Украине без существенных осадков, мокрый снег ожидается только в Закарпатской области.
 
Синоптики предупреждают, что во всех регионах, за исключением Херсонской области и Крыма, возможна гололедица. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.

В Волынской и Ровненской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха °С, днем -2...+1 °С.

В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3…0 °С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.

В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0…+3 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха  днем +1...+4 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.