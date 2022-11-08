Без существенных осадков: погода в Украине 8 ноября

07:04 08 ноября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра , сегодня в Украине преимущественно сухая погода , небольшой дождь ожидается лишь в Винницкой области и Киеве.

В западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-5 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.



В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.



В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +6...+8 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +6...+10 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.



В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.



В Ровненской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.



В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.



В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.



В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.



В Черновицкой и Закарпатской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.



В Черниговской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.



В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +5...+7 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +6...+8 °С.



В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +7...+9 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.



В Херсонской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный с переходом в юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха +10…+12 °С.