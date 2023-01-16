Без существенных осадков: погода в Украине 16 января

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине без существенных осадков, лишь в западных регионах ожидаются дожди. В северных областях на дорогах местами гололедица.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Ровненской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Черниговской областиоблачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской областиоблачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Луганской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем 0…+1 °С.
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