Без осадков: прогноз погоды в Украине на 14 октября

07:01 14 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине без осадков , кратковременные дожди ожидаются лишь ближе к вечеру в Закарпатской области.



Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.



В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.



В Волынской и Ровненской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.



В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.



В Сумской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.



В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.



В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.