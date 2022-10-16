Без осадков: прогноз погоды в Украине на 14 октября

07:01 14 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине без осадков, кратковременные дожди ожидаются лишь ближе к вечеру в Закарпатской области. 

Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Волынской и Ровненской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Сумской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.