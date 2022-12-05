Без осадков: погода в Украине 5 декабря

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков, небольшой снег и дождь пройдут в Карпатах. В западных и северных регионах на дорогах местами гололедица.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...-3 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Ровненской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
В Житомирской и Черниговской областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6...-4 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем около -4 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...-3 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Ровненской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
В Житомирской и Черниговской областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6...-4 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем около -4 °С.
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