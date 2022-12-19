Без осадков: погода в Украине 19 декабря

07:06 19 декабря Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине переменная облачность , без осадков. Почти во всех областях температура воздуха не будет подниматься выше 0 градусов.



Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер разных направлений, 2-6 м/с. Температура воздуха днем -5...-3°С.



В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем -3...-1°С.



В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем -2...0°С.



В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем -3...-1°С.



В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



Западный регион Украины

В Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха днем -6...-4°С.



На Волыни переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -6...-4°С.



В Ровенской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Температура воздуха днем -6...-4°С.



В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-6 м/с. Температура воздуха днем -4...-2°С.



В Хмельницкой области без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -4...-2°С.



В Ивано-Франковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 1-4 м/с. Температура воздуха днем -4...-2°С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0°С.



На Закарпатье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



Северный регион Украины

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха днем -6...-4°С.



В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью -11...-9°С, днем -7...-5°С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем -9...-7°С.



В Сумской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем -5...-3°C.



Восточный регион Украины

В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем -2...0°C.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный и северо-западный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



Южный регион Украины

В Запорожье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный и северо-западный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северный, 4-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0°С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха днем -6...-4°С.