Без осадков и минусовых температур: погода в Украине 2 января

08:01 02 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, в первый понедельник 2023 года в Украине будет тепло. Осадков в этот день не ожидается. 
 
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.

В Киеве облачно, без осадков. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +9…+10 °С.