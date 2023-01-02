Без осадков и минусовых температур: погода в Украине 2 января

По данным Укргидрометцентра, в первый понедельник 2023 года в Украине будет тепло. Осадков в этот день не ожидается.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +9…+10 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +9…+10 °С.
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