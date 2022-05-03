Август пришел с дождями на западе и жарой на юге и востоке

08:13 01 августа Киев, Украина

По прогнозам синоптиков в воскресенье, 1 августа, запад и частично северную часть Украины ожидают дожди и грозы с понижением температуры. А вот на остальной территории прогнозируют ясную и очень жаркую погоду.

Настоящая жара будет в Восточной и Южной Украине. Там столбики термометров покажут до +34 градусов.

На западе Украины ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха там упадет до +27...+29 градусов. Синоптики прогнозируют ливни, град с грозами, а также шквальные порывы ветра 15 – 24 метра в секунду.

На востоке же жара не будет отступать. Там ожидают +32...+ 34 градуса и ясную погоду. Осадков не прогнозируют.

В части северных областей также будет бушевать непогода. Дожди и грозы следует ждать жителям Житомирщины, Киевщины и Черниговщины. Столбики термометров покажут +28...+30 градусов.

В южных регионах местами будет облачно, но осадков не будет. Воздух там прогреется до +32...+34 градусов.

В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром и днем будет падать дождь с грозой. Температура воздуха составит +29...+ 31 градус.

Прогноз погоды в городах Украины на 1 августа:

Ужгород – +31...+33

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +32...+34

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +28...+30

Сумы – +30...+32

Полтава – +32...+34

Днепр – +32...+34

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +32...+34

Киев – +29...+31





