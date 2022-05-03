Август пришел с дождями на западе и жарой на юге и востоке

По прогнозам синоптиков в воскресенье, 1 августа, запад и частично северную часть Украины ожидают дожди и грозы с понижением температуры. А вот на остальной территории прогнозируют ясную и очень жаркую погоду.
Настоящая жара будет в Восточной и Южной Украине. Там столбики термометров покажут до +34 градусов.
На западе Украины ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха там упадет до +27...+29 градусов. Синоптики прогнозируют ливни, град с грозами, а также шквальные порывы ветра 15 – 24 метра в секунду.
На востоке же жара не будет отступать. Там ожидают +32...+ 34 градуса и ясную погоду. Осадков не прогнозируют.
В части северных областей также будет бушевать непогода. Дожди и грозы следует ждать жителям Житомирщины, Киевщины и Черниговщины. Столбики термометров покажут +28...+30 градусов.
В южных регионах местами будет облачно, но осадков не будет. Воздух там прогреется до +32...+34 градусов.
В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром и днем будет падать дождь с грозой. Температура воздуха составит +29...+ 31 градус.
Прогноз погоды в городах Украины на 1 августа:
Ужгород – +31...+33
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +29...+31
Одесса – +32...+34
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +32...+34
Чернигов – +28...+30
Сумы – +30...+32
Полтава – +32...+34
Днепр – +32...+34
Запорожье – +32...+34
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +32...+34
Киев – +29...+31
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