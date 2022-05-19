Атмосферный фронт циклона Luciano принесет на запад грозы и похолодание

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра 17 августа на большей территории Украины ожидается жаркая и солнечная погода. И только на западе страны пройдут грозы и заметно похолодает.
Погода в регионах
В большинстве областей ожидают жаркую погоду без осадков. Температура воздуха составит +28...+32 градуса.
Однако в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano. Он принесет грозовые дожди и снижение температуры воздуха. По информации Укргидрометцентра, дождь будет также в Житомирской и Винницкой областях.
Там пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, а столбики термометров опустятся в среднем до +23...+26 градусов.
В Киеве прогнозируют сухой и жаркий день и температуру до +32 градусов.
Погода в городах Украины на 17 августа
Ужгород – +24...+26
Львов – +23..+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +28..+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +30...+32
Сумы – +30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +28...+30
Донецк – +28...+30
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +30...+32
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