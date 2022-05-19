Атмосферный фронт циклона Luciano принесет на запад грозы и похолодание

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра 17 августа на большей территории Украины ожидается жаркая и солнечная погода. И только на западе страны пройдут грозы и заметно похолодает.

Погода в регионах

В большинстве областей ожидают жаркую погоду без осадков. Температура воздуха составит +28...+32 градуса.

Однако в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano. Он принесет грозовые дожди и снижение температуры воздуха. По информации Укргидрометцентра, дождь будет также в Житомирской и Винницкой областях.

Там пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, а столбики термометров опустятся в среднем до +23...+26 градусов.

В Киеве прогнозируют сухой и жаркий день и температуру до +32 градусов.

Погода в городах Украины на 17 августа

Ужгород – +24...+26

Львов – +23..+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +28..+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +28...+30

Донецк – +28...+30

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +30...+32