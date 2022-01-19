Антициклон Trudi несет в Украину очередную волну дождей

06:09 06 Май Киев, Украина

Идущий с запада, холодный атмосферный фронт несет с собой осадки и похолодание. Синоптики предупреждают о вероятности дождя с грозами на большей части страны, исключение составит лишь юго-восток. На север и запад Украины обрушится ветер 15-20 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +15...+17 °С.



В Полтавской и Кировоградской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +17...+19 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +14...+16 °С.



В Ровненской области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +13...+15 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской, Черниговской и Киевской областях облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.



В Сумской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +15...+17 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +19...+21 °С.



В Донецкой и Луганской облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +19...+21 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.



В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +18...+20 °С.



В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +18...+20 °С.



В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.



Солнце взойдет в 05:30, а зайдет в 20:26. Долгота дня составит 14 ч. 56 мин.