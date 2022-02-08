8 февраля по всей территории страны будет облачно и туманно

Во вторник антициклон Holm будет вытеснять атмосферные массы, несущие осадки, с территории страны. По данным meteoprog.ua, ночью мокрый снег пройдет практически во всех областях Украины, но затем фронт дождя и мокрого снега будет смещаться с запада на восток. В отдельных районах на севере сгустится туман, видимость снизится до 400 м. В горных районах Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.
Прогноз погоды на 8 февраля:
- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Сумской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0…+3 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1…+4 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Херсонской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +2...+5 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.
Солнце взойдет в 07:21, а зайдет в 17:02. Долгота дня составит 9 ч 41 мин.
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