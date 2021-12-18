6 декабря в Украине будет с дождем и мокрым снегом

06:28 06 Декабрь Киев, Украина

Погода в понедельник 6 декабря будет относительно теплой и влажной. На северо-западе стране ожидается мокрый снег, в центре и на юге страны - дожди. Ближе к западным регионам стоит опасаться налипания мокрого снега и гололедицы. Из-за незначительного минуса в ночное время суток, ближе к утру есть высокая вероятность тумана с видимостью 200-500 м.



Центральный регион Украины



В Винницкой области облачно,



В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.



В Черкасской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.



В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.



В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.



Западный регион Украины В Винницкой области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.В Черкасской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.



Во Львовской и Ивано-Франковской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -1...+1 °С.



В Волынской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем 0...+2 °С.



В Ровненской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем 0...+2 °С.



В Хмельницкой области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.



В Черновицкой области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.



В Тернопольской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.



В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.



В Житомирской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.



В Сумской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем 0...+2 °С.



В Черниговской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.



В Луганской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.



В Донецкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.



В Херсонской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.



В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +10...+12 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +12...+14 °С.



В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -1...+1 °С.



Солнце взойдет в 7:42, а зайдет в 15:55. Долгота дня составит 8 ч. 13 мин.