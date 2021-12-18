6 декабря в Украине будет с дождем и мокрым снегом

Погода в понедельник 6 декабря будет относительно теплой и влажной. На северо-западе стране ожидается мокрый снег, в центре и на юге страны - дожди. Ближе к западным регионам стоит опасаться налипания мокрого снега и гололедицы. Из-за незначительного минуса в ночное время суток, ближе к утру есть высокая вероятность тумана с видимостью 200-500 м.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ивано-Франковской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -1...+1 °С.
В Волынской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем 0...+2 °С.
В Ровненской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем 0...+2 °С.
В Хмельницкой области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.
В Черновицкой области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
В Тернопольской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.
В Житомирской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем 0...+2 °С.
В Черниговской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.
В Луганской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
В Донецкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +10...+12 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +12...+14 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -1...+1 °С.
Солнце взойдет в 7:42, а зайдет в 15:55. Долгота дня составит 8 ч. 13 мин.
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