5 мая будет облачно, только на западе к вечеру возможен дождь

06:07 05 Май Киев, Украина

Синоптики обещают по всей территории страны сухую, но облачную погоду. Ночные заморозки в северных регионах Украины прогонит теплый антициклон Trudi, благодаря которому днем воздух прогреется до +21 °С.



Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +18...+21 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой и областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +18...+21 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +17...+20 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +18...+21 °С.



В Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +18...+21 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +17...+20 °С.



Южный регион Украины

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +17...+20 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +17...+20 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +17...+20 °С.



Солнце взойдет в 5:25, а зайдет в 20:23. Долгота дня составит 14 ч 58 мин.