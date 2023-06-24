4 февраля погода будет пасмурной, ветреной и с осадками

Циклон Siegbert стал причиной дождя и мокрого снега практически на всей территории Украины. Также сегодня существует вероятность шквального ветра с порывами до 15-20 м/с. Везде, кроме юго-востока на дорогах будет держаться гололед. На Сумщине и в центре страны возможен плотный туман.
В центральных областях
Облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +1…+4 °С.
На западе страны
Облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В северных областях
Облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3 °С, днем +2…+5 °С.
На востоке страны
Облачно, дождь. Ветер юго- западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В южных областях
Облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2…+5 °С.
Солнце взойдет в 7:27, а зайдет в 16:56. Долгота дня составит 9 ч 29 мин.
В центральных областях
Облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +1…+4 °С.
На западе страны
Облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В северных областях
Облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3 °С, днем +2…+5 °С.
На востоке страны
Облачно, дождь. Ветер юго- западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В южных областях
Облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2…+5 °С.
Солнце взойдет в 7:27, а зайдет в 16:56. Долгота дня составит 9 ч 29 мин.
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