2 декабря в Украине будет сырым и пасмурным

Второй день зимы отличится повышением температуры воздуха и отсутствием осадков. Так, на юге страны днем воздух прогреется до +11 °С, а вот на севере возможны ночные заморозки, гололедица. Синоптики предупреждают о возможном усилении ветра до 20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +4...+7 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +5...+8 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +4...+7 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Черновицкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-3 °С, днем 0...+3 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-1 °С, днем 0...+3 °С.
В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +8...+11 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +4...+7 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 15:57. Долгота дня составит 8 ч 19 мин.
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