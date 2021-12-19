2 декабря в Украине будет сырым и пасмурным

06:42 02 Декабрь Киев, Украина

Второй день зимы отличится повышением температуры воздуха и отсутствием осадков. Так, на юге страны днем воздух прогреется до +11 °С, а вот на севере возможны ночные заморозки, гололедица . Синоптики предупреждают о возможном усилении ветра до 20 м/с.



Центральный регион Украины



В Винницкой и Черкасской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +4...+7 °С.



В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.



В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +5...+8 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +4...+7 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.



В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.



В Черновицкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.



В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.



В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.



В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-3 °С, днем 0...+3 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-1 °С, днем 0...+3 °С.



В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +8...+11 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +4...+7 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.



Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 15:57. Долгота дня составит 8 ч 19 мин.