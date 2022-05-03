2 августа в Украине будет жарко, исключением станут север и центр страны

06:15 02 августа Киев, Украина

Сегодня в Украине будет держаться жаркая летняя погода, исключением могут стать только север и центр страны, где синоптики обещают грозы, град и сильный ветер. Также западную Украину могут посетить незначительные, кратковременные дожди.





В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 69 ед./куб. м.



Центральный регион Украины Синоптики предупреждают, что в северных, центральных и восточных областях, а также в Николаевской области и Крыму сохранится высокий уровень пожарной опасности.В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 69 ед./куб. м.



В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.



В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +24...+27 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +24...+27 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +32...+35 °С.



Южный регион Украины



В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.



Солнце взойдет в 5:27, а зайдет в 20:40. Долгота дня составит 15 ч 13 мин.