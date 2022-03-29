29 марта погода в Украине будет облачной, но теплой

Во вторник ожидается теплая весенняя погода. По данным синоптиков, утром и днем дожди вероятны в западных, центральных и северных областях, вечером – на востоке страны. Ветер ожидается сильным в большинстве регионов Украины.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.
В Черкасской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +15...+18 °С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.
В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +12...+15 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +11...+14 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.
В Луганской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +12...+15 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +10...+13 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +12...+15 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +11...+14 °С.
Солнце взойдет в 06:40, а зайдет в 19:24. Долгота дня составит 12 ч 44 мин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии