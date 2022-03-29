29 марта погода в Украине будет облачной, но теплой

06:18 29 марта Киев, Украина

Во вторник ожидается теплая весенняя погода. По данным синоптиков, утром и днем дожди вероятны в западных, центральных и северных областях, вечером – на востоке страны. Ветер ожидается сильным в большинстве регионов Украины.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.

В Черкасской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +15...+18 °С.

В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.

В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +12...+15 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.

В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +11...+14 °С.

В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.

В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.

В Луганской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +12...+15 °С.

В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +10...+13 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +12...+15 °С.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +11...+14 °С.

Солнце взойдет в 06:40, а зайдет в 19:24. Долгота дня составит 12 ч 44 мин.