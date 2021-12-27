27 декабря в Украине без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с

Сегодня по всей территории страны будет царит максимально комфортная зимняя погода, температура воздуха в среднем будет колебаться от -10 °С днем до +2 °С днем.Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -4...-2 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -3...-1 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем -3...-1 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -5...-3 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -4...-2 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -4...-2 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-8 °С, днем -3...-1 °С.

В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-9 °С, днем -4...-2 °С.

В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -5...-3 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-9 °С, днем -5...-3 °С.

В Черновицкой области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-7 °С, днем -3...-1 °С.

В Тернопольской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -4...-2 °С.

В Закарпатской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем 0...+2 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-2 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -4...-2 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -7...-5 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11...-9 °С, днем -5...-3 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -6...-4 °С.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-7 °С, днем -3...-1 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-7 °С, днем -3...-1 °С.

В Херсонской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -1...+1 °С.

В Николаевской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.

В Одесской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 1-2 м/с. Температура воздуха ночью -11…-8 °С, днем -5...-3 °С.

Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:00. Долгота дня составит 8 ч. 02 мин.