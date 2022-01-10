10 января по всей территории Украины сохранится облачная погода, на востоке - мокрый снег, гололед

05:37 10 Январь Киев, Украина

Сегодня практически по всей территории страны синоптики обещают пасмурную и облачную погоду.

Ночью местами может пройти небольшой снег и только в западных областях будет без существенных осадков. Днем в большинстве областей существенных осадков не ожидается. В восточных областях местами небольшой снег, местами налипание мокрого снега и гололед. Утром в западных и южных областях местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -2...0 °С.

В Кировоградской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.

В Черкасской и Полтавской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -3...-1 °С.

В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -2...0 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -3...-1 °С.

В Волынской и Ровненской областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -2...0 °С.

В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -4...-2 °С.

В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -2...0 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -3...-1 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -2...0 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -3...-1 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -2...0 °С.

В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

В Луганской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.

В Донецкой области облачно, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +4...+6 °С.

В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 °С, днем +10...+12 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер западный с переходом в северный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью будет около 0 °С, днем -2 °С.

Солнце взойдет в 7:56, а зайдет в 16:15. Долгота дня составит 8 ч. 19 мин.