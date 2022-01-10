10 января по всей территории Украины сохранится облачная погода, на востоке - мокрый снег, гололед

- Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -2...0 °С.
В Кировоградской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.
В Черкасской и Полтавской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -3...-1 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -2...0 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -3...-1 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -2...0 °С.
В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -4...-2 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -2...0 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -3...-1 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -2...0 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -3...-1 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -2...0 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Луганской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
В Донецкой области облачно, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.
- Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +4...+6 °С.
В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 °С, днем +10...+12 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер западный с переходом в северный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью будет около 0 °С, днем -2 °С.
Солнце взойдет в 7:56, а зайдет в 16:15. Долгота дня составит 8 ч. 19 мин.
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