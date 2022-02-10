19 мая погода будет облачной и дождливой, на западе - ливни

Погода 19 мая не порадует ни одну из областей, на всей территории Украины синоптики обещают дожди, грозы. В западных регионах возможны сильные ливни с подтоплениями.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +14...+17 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +17...+20 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +15...+18 °С.
В Ровненской и Хмельницкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +15...+18 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +17...+20 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +15...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +17...+20 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +20...+23 °С.
В Николаевской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.
В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +19...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14°С, днем +18...+21 °С.
В Киеве облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +16...+19 °С.
Солнце взойдет в 5:04, а зайдет в 20:44. Долгота дня составит 15 ч 40 мин.
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