19 апреля по всей территории страны ожидается похолодание, местами - осадки

06:12 19 апреля Киев, Украина

В ночь на вторник на большей части территории страны (исключение – восточные регионы) вероятны заморозки. Местами температура воздуха понизится до -5 °С. По данным синоптиков, дожди вероятны в северных и восточных областях, а также в Крыму.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.

В Волынской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

В Ровненской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +19...+22 °С.

В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +16...+19 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.

В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

Солнце взойдет в 05:55, а зайдет в 19:58. Долгота дня составит 14 ч 03 мин.