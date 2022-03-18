17 марта на территории страны будет прохладно и без осадков

06:16 17 марта Киев, Украина

В четверг антициклон обусловит в стране сухую, но холодную погоду. По данным meteoprog.ua, снег возможен только в восточных областях. Также на востоке следует ожидать усиления ветра.

Центральный регион Украины

В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -4...-1 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Волынской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -6...-3 °С.

В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7...-4 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -7...-4 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.

В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.

В Киеве облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.

Солнце взойдет в 06:07, а зайдет в 18:05. Долгота дня составит 11 ч 58 мин.