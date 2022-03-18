17 марта на территории страны будет прохладно и без осадков

В четверг антициклон обусловит в стране сухую, но холодную погоду. По данным meteoprog.ua, снег возможен только в восточных областях. Также на востоке следует ожидать усиления ветра.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -4...-1 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -6...-3 °С.
В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7...-4 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -7...-4 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
Солнце взойдет в 06:07, а зайдет в 18:05. Долгота дня составит 11 ч 58 мин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии