17 декабря в Украине будет туман, дождь и мокрый снег

В Украину идет несущественное похолодание, температура воздуха снизится на пару градусов во всех регионах страны, на юге и востоке синоптики предупреждают о снижении видимости до 300-900 м из-за туманов.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской и Черниговской пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Донецкой области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем +1...+4 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
Солнце взойдет в 07:53, а зайдет в 15:54. Долгота дня составит 8 ч 1 мин.
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