16 марта в Украине будет пасмурно и прохладно

06:15 16 марта Киев, Украина

В среду в стране осадков не предвидится. По данным meteoprog.ua, мокрый снег и дождь возможен только в Карпатах и Закарпатье. Температура воздуха несколько понизится.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +2...+5 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -2...+1 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.

В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -4...-1 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -3...0 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -3…0 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...8 °С.

В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.

В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -1...+2 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.

Солнце взойдет в 06:09, а зайдет в 18:03. Долгота дня составит 11 ч 54 мин.