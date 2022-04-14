16 июля будет жарко, а в воздухе наблюдается высокая концентрация пыльцы злаковых трав

06:13 16 июля Киев, Украина

16 июля не будет отличаться температурным спадом или количеством осадков. Сегодня будет также жарко, как и вчера.

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в большинстве регионов (кроме южных областей).





Центральный регион Украины В северных и западных частях страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 77 ед./куб. м.



В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 °С, днем +33...+36 °С.



Западный регион Украины В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 °С, днем +33...+36 °С.



Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +30...+33 °С



В Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +23...+26 °С, днем +30...+33 °С.



Солнце взойдет в 5:05, а зайдет в 21:03. Долгота дня составит 15 ч 58 мин.