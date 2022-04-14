16 июля будет жарко, а в воздухе наблюдается высокая концентрация пыльцы злаковых трав

16 июля не будет отличаться температурным спадом или количеством осадков. Сегодня будет также жарко, как и вчера.
Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в большинстве регионов (кроме южных областей).
В северных и западных частях страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 77 ед./куб. м.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 °С, днем +33...+36 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +30...+33 °С
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.
Восточный регион Украины
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +23...+26 °С, днем +30...+33 °С.
Солнце взойдет в 5:05, а зайдет в 21:03. Долгота дня составит 15 ч 58 мин.
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