15 августа Украину ждет жаркое с солнечной погодой воскресенье

По прогнозу Укргидрометцентра в страну идет жара. В воскресенье, 15 августа, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В связи с этим в ГСЧС объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Столбики термометров поднимутся в среднем до +28... +30 градусов. Небольшие локальные дожди возможны лишь на Донбассе и в Крыму.

Прогноз погоды в регионах

Средняя температура воздуха будет колебаться от +24 до +31 градуса. Свежее всего будет в Крыму – +24... +26 градусов, на Донбассе и Запорожье – 25... +27 градусов. Самые высокие отметки на термометрах будут фиксировать на Львовщине, Прикарпатье, Закарпатье, Буковине, Черниговщине, Житомирщине, Николаевщине и Харьковщине – +29... +31 градус.

Существенных порывов ветра тоже не ожидают – до 3 – 8 метров в секунду.

В Киеве и области +29... +31 градус, будет дуть легкий западный ветер.