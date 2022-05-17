15 августа Украину ждет жаркое с солнечной погодой воскресенье

По прогнозу Укргидрометцентра в страну идет жара. В воскресенье, 15 августа, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В связи с этим в ГСЧС объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Столбики термометров поднимутся в среднем до +28... +30 градусов. Небольшие локальные дожди возможны лишь на Донбассе и в Крыму.
Прогноз погоды в регионах
Средняя температура воздуха будет колебаться от +24 до +31 градуса. Свежее всего будет в Крыму – +24... +26 градусов, на Донбассе и Запорожье – 25... +27 градусов. Самые высокие отметки на термометрах будут фиксировать на Львовщине, Прикарпатье, Закарпатье, Буковине, Черниговщине, Житомирщине, Николаевщине и Харьковщине – +29... +31 градус.
Существенных порывов ветра тоже не ожидают – до 3 – 8 метров в секунду.
В Киеве и области +29... +31 градус, будет дуть легкий западный ветер.Погода в городах Украины на 15 августа:
Ужгород – +29... +31
Львов – +29... +31
Ивано-Франковск – +29... +31
Тернополь – 28... +30
Черновцы – +29... +31
Хмельницкий – 28... +30
Луцк – +27... +29
Ровно – 28... +30
Житомир – +29... +31
Винница – +27... +29
Одесса – 28... +30
Николаев – +29... +31
Херсон – 28... +30
Симферополь – +24... +26
Кропивницкий – +27... +29
Черкассы – 28... +30
Чернигов – +29... +31
Суммы – 28... +30
Полтава – 28... +30
Днепр – 28... +30
Запорожье – 25... +27
Донецк – 25... +27
Луганск – 25... +27
Харьков – +29... +31
Киев – +29... +31
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