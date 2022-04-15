15 апреля по всей стране ожидается потепление. Осадков не предвидится

В пятницу погода порадует жителей большинства регионов страны. По данным синоптиков, кратковременные дожди возможны только на северо-западе. В остальных областях ослабнет ветер, будет довольно тепло, сухо и местами солнечно.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +16...+19 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +14...+17 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +16...+19 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.
В Ровненской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.
В Черновицкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +16...+19 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +14...+17 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +13...+16 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...6 °С, днем +16...+19 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +16...+19 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.
Солнце взойдет в 06:04, а зайдет в 19:51. Долгота дня составит 13 ч 47 мин.
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