15 апреля по всей стране ожидается потепление. Осадков не предвидится

06:18 15 апреля Киев, Украина

В пятницу погода порадует жителей большинства регионов страны. По данным синоптиков, кратковременные дожди возможны только на северо-западе. В остальных областях ослабнет ветер, будет довольно тепло, сухо и местами солнечно.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +16...+19 °С.

В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +14...+17 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +16...+19 °С.

В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.

В Ровненской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.

В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.

В Черновицкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +16...+19 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.

В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +14...+17 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +13...+16 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.

В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...6 °С, днем +16...+19 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +16...+19 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.

Солнце взойдет в 06:04, а зайдет в 19:51. Долгота дня составит 13 ч 47 мин.