14 января в Украине потеплеет, но усилится ветер

Атмосферные потоки, пришедшие в Украину с запада, станут причиной потепления и усиления ветра до 23-27 м/с. С потеплением придут и осадки в виде дождя с мокрым снегом, синоптики предупреждают о гололедице.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, мокрый снег, днем +1...+4 °С.

В Черкасской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.

В Полтавской и Днепропетровской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.

В Кировоградской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

В Житомирской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Сумской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -1...+2 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем 0…+3 °С.

В Донецкой области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем +1…+4 °С.

В Луганской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем +1...+4 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.

В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +2…+5 °С.

В Херсонской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1…+4 °С.

В Запорожской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.

В Киеве пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

Солнце взойдет в 07:53, а зайдет в 16:21. Долгота дня составит 8 ч 28 мин.