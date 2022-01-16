14 января в Украине потеплеет, но усилится ветер

- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, мокрый снег, днем +1...+4 °С.
В Черкасской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.
В Кировоградской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В Житомирской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
В Сумской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -1...+2 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем 0…+3 °С.
В Донецкой области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем +1…+4 °С.
В Луганской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем +1...+4 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.
В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +2…+5 °С.
В Херсонской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1…+4 °С.
В Запорожской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +1...+4 °С.
В Киеве пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
Солнце взойдет в 07:53, а зайдет в 16:21. Долгота дня составит 8 ч 28 мин.
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