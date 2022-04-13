14 апреля синоптики обещают похолодание, осадки и усиление ветра

06:04 13 апреля Киев, Украина

В вторник на левобережной части страны ожидаются дожди, местами – с мокрым снегом. По данным синоптиков, наиболее сильные дожди пройдут в Приазовье. В большинстве областей (за исключением западных) усилится ветер – порывы могут достигать 22 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +8...+11 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской и Тернопольской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.

В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +9...+12 °С.

В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

Солнце взойдет в 06:08, а зайдет в 19:48. Долгота дня составит 13 ч 40 мин.