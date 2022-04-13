14 апреля синоптики обещают похолодание, осадки и усиление ветра

В вторник на левобережной части страны ожидаются дожди, местами – с мокрым снегом. По данным синоптиков, наиболее сильные дожди пройдут в Приазовье. В большинстве областей (за исключением западных) усилится ветер – порывы могут достигать 22 м/с.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +8...+11 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Тернопольской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.
В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +9...+12 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
Солнце взойдет в 06:08, а зайдет в 19:48. Долгота дня составит 13 ч 40 мин.
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