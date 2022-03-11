13 июня: теплая и дождливая погода

Несмотря на выходные дни, сегодня, 13 июня 2021 года, в Украине синоптики прогнозируют хоть и теплую, но дождливую погоду. Хотелось бы насладиться прогулками на природе, однако, практически все регионы Украины сегодня будут поливать ливни.

Теплее всего будет на Юге и Востоке. Там температура воздуха прогреется до +25... +26 градусов. К самой прохладной погоде, по данным синоптиков, стоит готовиться жителям Запада. Там прогнозируют до +18... +21 градусов.

По данным синоптика Натальи Диденко, Украину посетит холодный атмосферный фронт. Он принесет грозы и похолодание. Кроме того, возможен град.

«Сейчас этот холодный атмосферный фронт пугает ливнями и грозами жителей Польши и Германии, завтра прискачет в Украину. Ближайшей ночью фронтальные ливни и грозы пройдут в западных областях и возможны даже сильные осадки», – отметила синоптик.

Диденко отметила, что "13 июня атмосферный фронт будет пересекать Украину, увлекая за собой грозовые дожди и похолодание". В частности, в воскресенье "температура воздуха снизится в западных, северных областях и в Винницкой области, днем ожидается +17... +20 градусов".