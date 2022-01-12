12 января в Украине будет сухо, морозно и ветрено

Сегодня по всей территории страны синоптики обещают сухую и морозную погоду. Возможно усиление ветра до 16 м/с, стоит опасаться гололедицы.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -8...-5 °С.

В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -9...-6 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -8...-5 °С.

В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -7...-4 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -7...-4 °С.

В Волынской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7...-4 °С.

В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -9...-6 °С.

В Тернопольской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7...-4 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -10...-7 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -8...-5 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -12...-9 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -9...-6 °С.

В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -11...-8 °С.

В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -11...-8 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -10…-7 °С.

В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -4...-1 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5…-2 °С.

В Херсонской и Запорожской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -13...-10 °С.

Солнце взойдет в 07:54, а зайдет в 16:18. Долгота дня составит 8 ч 24 мин.