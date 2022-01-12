12 января в Украине будет сухо, морозно и ветрено

- Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -8...-5 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -9...-6 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -8...-5 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -7...-4 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -7...-4 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7...-4 °С.
В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -9...-6 °С.
В Тернопольской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7...-4 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -10...-7 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -8...-5 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -12...-9 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -9...-6 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -11...-8 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -11...-8 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -10…-7 °С.
В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -4...-1 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5…-2 °С.
В Херсонской и Запорожской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -13...-10 °С.
Солнце взойдет в 07:54, а зайдет в 16:18. Долгота дня составит 8 ч 24 мин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии