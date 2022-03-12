12 июня: часть Украины насладится сухой погодой

Дождливая погода в Украине продолжается. 12 июня синоптики передают ливни, однако часть украинских областей смогут насладиться сухой солнечной погодой. В основном это касается Западной Украины.

В Хмельницкой и Ивано-Франковской пройдут небольшие дожди, а вот в Черновицкой области будут дожди. Сухую погоду синоптики обещают в Черкасской и Кировоградской, а также в Одесской и Николаевской областях.

Температура на Западе - + 23 ... + 24 градусов. На севере будет немного теплее - + 22 ... + 25 градусов. В Центральной Украине столбик термометра будет показывать до +25 градусов. На юге почти такая же температура - до +26. На Востоке ожидается, что температура не будет превышать 24 градусов.

Ночью столбик термометра покажет + 9 ... + 15 градусов.