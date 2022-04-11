11 апреля погода в Украине будет пасмурной. В большинстве регионов - дождь

06:02 11 апреля Киев, Украина

В понедельник в большинстве областей Украины будет пасмурно и дождливо. В западных областях ночная температура воздуха немного снизится. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.

В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +10...+12 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +16...+18 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +6...+8 °С.

В Волынской и Ровненской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.

В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +9...+11 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +17...+19 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +16...+18 °С.

В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.

В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +17...+19 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +11...+13 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 °С, днем +15...+17 °С.

В Киеве облачно, дождь. Ветер северный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью около +4 °С, днем +6…+8 °С.

Солнце взойдет в 6:14, а зайдет в 19:43. Долгота дня составит 13 ч. 29 мин.