В Украине теплая солнечная осень. Прогноз погоды на вых...
По прогнозу синоптиков на выходных 16-17 сентября в Украине буд.....
По прогнозу синоптиков на выходных 16-17 сентября в Украине буд.....
По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15 сентября ожидают...
В Украине 14 сентября ожидается переменная облачность, кратковрем...
По прогнозу синоптиков, на погоду в Украине в выходные 9 и 10 с.....
По прогнозу синоптиков, в выходные 2-3 сентября на территории У.....
Первого сентября, в первый день осени, Украину ожидает ухудшение....
Во вторник, 29 августа, погода в Украине будет весьма разнообразн...
Согласно последним прогнозам, понедельник, 28 августа, принесет п...
По прогнозу синоптиков, в эти выходные 26-27 августа в Украине...
По прогнозу синоптиков, на выходных 19-20 августа в большинстве.....
18 августа в Украине ожидается небольшая облачность, особенно в К...
Во вторник, 15 августа, на территории Украины ожидается продолжен...
Украинский национальный гидрометеорологический центр предостерега...
По прогнозу синоптиков, на выходных 12-13 августа дожди постепе.....
В предстоящие выходные погода в большинстве регионов Украины обещ...