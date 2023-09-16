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Погода

В Украине теплая солнечная осень. Прогноз погоды на вых...

16.09.2023 08:09 ELENA RUDENKO

По прогнозу синоптиков на выходных 16-17 сентября в Украине буд.....

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Прогноз погоды: грозы и дожди ожидаются в Украине 15 се...

15.09.2023 07:49 Taras Vole

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15 сентября ожидают...

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Погода в Украине 14 сентября: дожди и грозы

13.09.2023 16:53 Taras Vole

В Украине 14 сентября ожидается переменная облачность, кратковрем...

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На выходных 9-10 сентября в Украине ожидается прохладна...

09.09.2023 07:34 ELENA RUDENKO

По прогнозу синоптиков, на погоду в Украине в выходные 9 и 10 с.....

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На выходных погода в Украине будет комфортно теплой и б...

02.09.2023 07:08 ELENA RUDENKO

По прогнозу синоптиков, в выходные 2-3 сентября на территории У.....

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Первый день осени в Украине: ухудшение погоды и опаснос...

01.09.2023 11:30 Taras Vole

Первого сентября, в первый день осени, Украину ожидает ухудшение....

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Прогноз погоды на 29 августа в Украине: остается жара в...

29.08.2023 08:52 Taras Vole

Во вторник, 29 августа, погода в Украине будет весьма разнообразн...

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Переменчивая погода ожидается в Украине в понедельник

28.08.2023 07:23 Taras Vole

Согласно последним прогнозам, понедельник, 28 августа, принесет п...

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В Украину возвращается жара. Прогноз погоды на выходные...

26.08.2023 07:38 ELENA RUDENKO

По прогнозу синоптиков, в эти выходные 26-27 августа в Украине...

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Погода в Украине на выходные: усиление жары и без сущес...

19.08.2023 07:23 ELENA RUDENKO

По прогнозу синоптиков, на выходных 19-20 августа в большинстве.....

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Прогноз погоды: до 35°C на юге Украины, в Киеве – 30-32...

18.08.2023 08:44 Taras Vole

18 августа в Украине ожидается небольшая облачность, особенно в К...

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Украина: сухой и жаркий вторник с температурой до +33°C

15.08.2023 09:31 Taras Vole

Во вторник, 15 августа, на территории Украины ожидается продолжен...

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Гидрометцентр: пожароопасность в ряде регионов Украины...

14.08.2023 18:19 Taras Vole

Украинский национальный гидрометеорологический центр предостерега...

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Дожди уйдут, будет тепло и солнечно, – прогноз погоды н...

12.08.2023 06:20 ELENA RUDENKO

По прогнозу синоптиков, на выходных 12-13 августа дожди постепе.....

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Погода на выходных: рекордная жара и дожди в областях У...

04.08.2023 12:02 Taras Vole

В предстоящие выходные погода в большинстве регионов Украины обещ...

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